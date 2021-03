Frankfurt am Main

Straßenbahn-Anbindung von Offenbach wird geprüft

08.03.2021, 14:46 Uhr | dpa

Mit der Straßenbahn von Frankfurt nach Offenbach - das könnte in Zukunft möglich sein. Mit einer Machbarkeitsstudie wollen die beiden Städte und der Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) eine Anbindung des Offenbacher Stadtgebiets an das Frankfurter Straßenbahnnetz prüfen. Das teilte die Stadt Offenbach am Montag mit. Dafür soll eine bereits gestartete Studie der Stadt Frankfurt erweitert werden. Für die Studie fallen laut Mitteilung Kosten von rund 140 000 Euro an, die sich der RMV und die Städte teilen.

"In der eng miteinander verwobenen Rhein-Main-Region können wir Lösungen für die Verkehrsprobleme unserer Region nur gemeinsam finden", teilte Offenbachs Mobilitätsdezernentin Sabine Groß mit. Offenbach wolle vor allem prüfen lassen, wie eine Anbindung der Innenstadt und des Hauptbahnhofs erfolgen könne, teilte Verkehrsdezernent Paul-Gerhard Weiß mit. Auch der Stadtteil Bügel sei Teil der Untersuchung. Mit einer schnellen Umsetzung sei aber nicht zu rechnen. "Verkehrsprojekte haben eine lange Planungs- und Bauzeit und sie sind sehr teuer", teilten Weiß und Groß mit. Umso wichtiger sei die Machbarkeitsstudie, da deren Ergebnisse eine wichtige Voraussetzung für die Planung zukünftiger Lösungen seien.