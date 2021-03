Frankfurt am Main

Stadt und Polizei beraten nach Partyansammlung in Park

09.03.2021, 02:16 Uhr | dpa

Menschen halten sich am Nachmittag im Frankfurter Hafenpark auf. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Quelle: dpa)

Nachdem am Wochenende mehrere Hundert Menschen im Frankfurter Hafenpark gefeiert und teilweise die Corona-Regeln missachtet haben, hat die Stadt für den heutigen Mittag (12.00 Uhr) eine "Corona-Hotspot-Konferenz" einberufen. Ziel sei es, die Ereignisse des Wochenendes aufzuarbeiten und präventive Maßnahmen für die nächsten Wochen zu besprechen, hieß es. Das Sicherheitsdezernat wies zudem darauf hin, dass die "AHA-Regeln" noch einmal im Bewusstsein verankert werden müssten. Außerdem gelte weiterhin ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum.

An dem Treffen nehmen neben Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) auch Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), Polizeipräsident Gerhard Bereswill, Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne), Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und Ordnungsamtsleiterin Karin Müller teil.

Am Wochenende hatten sich im Frankfurter Hafenpark viele zumeist junge Leute versammelt, mit Musik und Alkohol - und teils ohne Maske und Abstand. Die Polizei beendete am Samstag zunächst mehrere Veranstaltungen, bevor sie den Park in der Nacht zum Sonntag schließlich ganz räumte. Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 28-Jähriger verletzt wurde. Der Mann wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.