Frankfurt am Main

Nagelsmann: Bundestrainer "noch kein Thema"

10.03.2021, 05:41 Uhr | dpa

Julian Nagelsmann hat sich mit dem Job als Bundestrainer noch nicht näher beschäftigt und will dies auf absehbare Zeit auch nicht tun. "Die nächsten Jahre will ich auf jeden Fall Vereinstrainer bleiben", sagte der Trainer von RB Leipzig dem TV-Sender Sky vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Liverpool. Ob die Aufgabe ihn irgendwann reizen könnte, sei wegen der langen Zeit "nicht wirklich gut zu beantworten. Aber klar, es ist für jeden Trainer eine Ehre, von einer sehr erfolgreichen Fußballnation Nationaltrainer zu sein. Aber für mich aktuell und in den nächsten Jahren noch kein Thema", sagte der 33-Jährige.

Bundestrainer Joachim Löw hatte am Dienstag mitgeteilt, dass er nach der Europameisterschaft im Sommer seine Karriere als Cheftrainer der Nationalmannschaft beenden wird. "Ob es der richtige Zeitpunkt für ihn ist? Offensichtlich, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht und dann muss man ihm nach dem Turnier auch gratulieren", sagte Nagelsmann zu dem Entschluss.