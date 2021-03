Frankfurt am Main

Frankfurter Polizei stellt Kriminalstatistik vor

11.03.2021, 03:41 Uhr | dpa

Hat die veränderte Lebenswelt im Corona-Jahr 2020 auch Auswirkungen auf die Kriminalität gehabt? Antworten kann die Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für Frankfurt am heutigen Donnerstag geben. Polizeipräsident Gerhard Bereswill stellt dann die Kriminalitätsentwicklung in der Main-Metropole im vergangenen Jahr vor. Auf der Videokonferenz geht es auch um das Einsatzgeschehen im Jahr 2020.

Bekannt ist bereits aus der in der vergangenen Woche vorgestellten hessischen Kriminalstatistik, dass die Kriminalität landesweit im vierten Jahr in Folge sank. In ganz Hessen registrierte die Polizei nach Angaben des Innenministeriums 342 423 Straftaten und damit 6,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Lockdown und Homeoffice bedeuteten für manche Täter weniger Gelegenheiten: So gingen in Hessen die Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Vorjahr um knapp 24 Prozent zurück.