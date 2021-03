Frankfurt am Main

Brand in Gebäuden in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs

11.03.2021, 08:34 Uhr | dpa

In der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs hat die Feuerwehr einen Brand in einem größeren Gebäudekomplex gelöscht. Das Feuer war am Mittwochabend im siebten und achten Obergeschoss ausgebrochen. Da die Bauarbeiten an dem Gebäude noch liefen, habe es keine Verletzten gegeben, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr in Frankfurt am Donnerstag mit. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte hatte vermutlich Bauschutt unter einer Plane gebrannt. Die Schadenshöhe lag zunächst noch nicht vor.