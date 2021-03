CDU ist zweitstärkste Fraktion

Grüne liegen bei Kommunalwahl in Frankfurt klar vorne

14.03.2021, 22:03 Uhr | t-online, dpa

Briefwahlauszählung bei der Kommunalwahl in Frankfurt: Nach dem vorläufigen Gesamtergebnis von 21 Uhr sieht es nach einem Wahlsieg für die Grünen aus. (Quelle: rheinmainfoto/imago images)

Parallel zu den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fanden in Hessen Kommunalwahlen statt. In Frankfurt liegen die Grünen klar vorne.

Bei der Kommunalwahl in Frankfurt sieht es nach einem Wahlsieg für die Grünen aus. Nachdem es zunächst nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen ausgesehen hatte, konnten die Grünen nun einen Vorsprung bei den Stimmen erzielen. Nach dem vorläufigen Gesamtergebnis von 21 Uhr kamen die Grünen auf 24,6 Prozent der Stimmen. Abgeschlagen dahinter liegt die CDU mit 19,7 Prozent, gefolgt von der SPD mit 17,3 Prozent.

Die AfD konnte 8,5 Prozent der bisher ausgezählten Stimmen für sich entscheiden. Auch die bisherigen Ergebnisse von FDP und Linken liegen dicht beieinander, 8,2 Prozent der Stimmen gehen zugunsten der FDP, 8,5 Prozent zugunsten der Linken. Die sonstigen Parteien kamen zusammen auf 13,4 Prozent der Stimmen.

Mehr Briefwähler wegen Corona

Zu den Kommunalwahlen waren rund 4,7 Millionen Hessen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bei den Abstimmungen geht es um die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen, der Stadtverordnetenversammlungen, der Ortsbeiräte und der Kreistage. Daneben wurden die Wahlen zu den Ausländerbeiräten sowie 34 (Ober)- Bürgermeisterwahlen und fünf Landratswahlen abgehalten. Wegen der Corona-Pandemie zeichnete sich eine sprunghaft gestiegene Quote von Briefwählern ab.

Zu den Wahlberechtigten zählen auch 423.000 nicht deutsche EU-Staatsangehörige. In Hessen treten insgesamt 20 Parteien und 585 Wählergruppen zu den Kommunalwahlen an. Das sind drei Parteien und 34 Wählergruppen mehr als bei der Abstimmung vor fünf Jahren. CDU, Grüne, SPD, AfD und FDP haben beispielsweise in allen 21 hessischen Landkreisen Kandidaten zur Kreiswahl aufgestellt.