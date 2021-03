44-Jähriger festgenommen

Brutale Vergewaltigung im Frankfurter Bahnhofsviertel

17.03.2021, 12:29 Uhr | t-online

Rettungswagen des ASB (Symbolbild): In Frankfurt soll ein Mann eine Frau vergewaltigt haben. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Frankfurt hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er soll eine 36-Jährige im Bereich des Hauptbahnhofs vergewaltigt haben.

Am Sonntag soll ein 44-jähriger Mann eine 36-jährige Frau im Bereich der Mannheimer Straße Ecke Karlsruher Straße vergewaltigt haben. Wie die Polizei mitteilt, sei der Vorfall am Nachmittag in einer Garagenzufahrt geschehen.

Eine Polizeistreife konnte den 44-Jährigen später anhand einer Beschreibung in der Nähe festnehmen. Die Polizei ermittelt.