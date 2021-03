44-Jähriger festgenommen

Mann vergewaltigt Frau am Hauptbahnhof

16.03.2021, 07:08 Uhr | t-online

Rettungswagen des ASB (Symbolbild): In Frankfurt soll ein Mann eine Frau vergewaltigt haben. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Frankfurt hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er soll eine 36-Jährige im Bereich des Hauptbahnhofs vergewaltigt haben.

Am Sonntag soll ein 44-jähriger Mann eine 36-jährige Frau im Bereich der Mannheimer Straße Ecke Karlsruher Straße vergewaltigt haben. Wie die Polizei mitteilt, sei der Vorfall am Nachmittag in einer Garagenzufahrt geschehen.

Laut des Opfers, soll der Täter der Frau gegenüber auch körperliche Gewalt angewendet haben. Eine Polizeistreife konnten den 44-Jährigen später anhand einer Beschreibung in der Nähe festnehmen. Die Polizei ermittelt.