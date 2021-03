Frankfurt am Main

Schüsse auf geparkte Autos: Keine Hinweise auf Verletzte

17.03.2021, 15:47 Uhr | dpa

Nach nächtlichen Schüssen auf zwei geparkte Autos in Frankfurt sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Es gebe keine Erkenntnisse darüber, dass bei dem Vorfall in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Sachsenhausen jemand verletzt worden sei, teilte die Polizei mit. In den beiden Autos habe sich jeweils ein Einschussloch befunden, die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Ein Zeuge hatte die Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Laut Mitteilung befanden sich bei den getroffenen Autos mehrere Menschen, diese wurden befragt.