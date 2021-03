Frankfurt am Main

Mutmaßlicher Maskenverweigerer vor Gericht

19.03.2021, 01:29 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: picture alliance / David Ebener/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein mutmaßlicher Maskenverweigerer mit offenkundig gefälschten Attest muss sich vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Der Prozess beginnt heute. Der 57-Jährige soll ohne die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung im vergangenen Jahr in der Abflughalle des Frankfurter Flughafens unterwegs gewesen sein. Bei einer Kontrolle soll er seinerzeit auch ein Attest vorgelegt haben, das nach dem Ergebnis der Ermittlungen ohne Mitwirkung eines Arztes aus dem Internet heruntergeladen worden war. Einen entsprechenden Strafbefehl über 900 Euro Geldstrafe (30 Tagessätze) hatte der Mann nicht akzeptiert. Das Gericht will den Fall nun an einem Verhandlungstag abschließen.