Abgesagte Fußball-Zweitligaspiele von Kiel neu angesetzt

19.03.2021, 16:25 Uhr | dpa

Kiels Trainer Ole Werner gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Christian Charisius/dpa (Quelle: dpa)

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die zuletzt coronabedingt abgesagten Partien von Holstein Kiel für Anfang und Mitte April neu terminiert. Das in der Vorwoche ausgefallene Spiel der Störche beim 1. FC Heidenheim wurde für den 6. April (18.30 Uhr) angesetzt, teilte die DFL dazu am Freitag mit. Das Heimspiel der Kieler gegen Hannover 96, das eigentlich am (heutigen) Freitag hätte stattfinden sollen, ist nun für den 14. April (18.30 Uhr) eingeplant worden.