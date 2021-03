Frankfurt am Main

Acht Menschen bei Feuer mit Drehleitern gerettet

19.03.2021, 19:50 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Haus in Frankfurt haben die Einsatzkräfte am Freitag acht Menschen mit Drehleitern aus dem vierten Stock gerettet. Beim Eintreffen der Retter zeigten sich in der Wohnung mit dem Feuer mehrere Menschen an den Fenstern, wie die Feuerwehr mitteilte. Sofort sei die Rettung angelaufen. Die acht Geretteten seien ambulant behandelt worden. Die Flammen in der Küche konnten schnell gelöscht werden. Die Ursache für das Feuer im Stadtteil Hausen ermittle nun die Polizei. Über die Höhe des Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.