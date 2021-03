Studie aus Frankfurt

Nicht mehr, aber intensiverer Cannabis-Konsum in Pandemie

21.03.2021, 14:40 Uhr | dpa

Ein Mann raucht in einem Coffee Shop in Maastricht einen Joint mit Marihuana.(Archivbild): In der Pandemie hat sich der Cannabis-Konsum der Menschen verändert. (Quelle: Oliver Berg/dpa)