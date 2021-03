Frankfurt am Main

Star Alliance vergibt Kompentenzzentrum nach Singapur

22.03.2021, 12:55 Uhr | dpa

Das Luftverkehrsbündnis Star Alliance gründet ein neues Kompetenzzentrum für Digitalfragen in Singapur. Bislang waren die Aufgaben des von der Lufthansa mitbegründeten Bündnisses in Frankfurt konzentriert. Künftig sollen sich die beiden Zentren gemeinsam um die Fortentwicklung kümmern, wie am Montag in Frankfurt mitgeteilt wurde. In Singapur soll es vor allem um digitale Angebote an die Passagiere gehen. Der asiatische Stadtstaat habe sich anhand mehrerer Kriterien wie Innovationszugang oder internationale Wettbewerbsfähigkeit durchgesetzt. Vor einigen Wochen waren Hacker über den IT-Dienstleister Sita an eine Vielzahl von Kundendaten aus der Star Alliance gekommen.