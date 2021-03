Frankfurt am Main

1,7 Millionen Euro Steuer hinterzogen

25.03.2021, 16:29 Uhr | dpa

Für Steuerhinterziehung in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro hat das Landgericht Frankfurt einen Bau- und Immobilienunternehmer zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten sowie einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Der 40-Jährige hatte nach Überzeugung des Gerichts als Geschäftsführer des Unternehmens zwischen 2013 und 2016 die Umsätze beim Finanzamt falsch angegeben. Dabei ging es um einen Gesamtumsatz von 8,5 Millionen Euro, der dem Fiskus verschwiegen wurde.

Entscheidend für die vergleichsweise milde Strafe war die Tatsache, dass die Steuern mittlerweile nachgezahlt wurden. Das Gericht hatte dem geständigen Angeklagten deshalb bereits am ersten Verhandlungstag in der vergangenen Woche die Strafaussetzung zur Bewährung in Aussicht gestellt. Das Urteil vom Donnerstag ist noch nicht rechtskräftig.