Frankfurt am Main

Metall-Tarifparteien wollen am Mittwoch verhandeln

30.03.2021, 11:44 Uhr | dpa

Die IG Metall will im Bezirk Mitte mit den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie zügig über die Übernahme des Pilotabschlusses aus Nordrhein-Westfalen verhandeln. Gespräche mit dem Verband Hessenmetall seien für diesen Mittwoch (11.00 Uhr) in Mainz geplant, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt mit. Der Abschluss in Nordrhein-Westfalen sei ein guter Kompromiss, dem man sich anschließen wolle, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Die IG Metall Mitte strebt die Übernahme des Pilotabschlusses aus NRW noch vor Ostern an."

Die Gewerkschaft verhandelt nach eigenen Angaben für 380.000 Branchenbeschäftigte in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Für die Mitarbeiter in Thüringen werde es separate Gespräche geben. Zuletzt hatte es in vielen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie Warnstreiks gegeben.

In Nordrhein-Westfalen hatten sich die IG Metall und die Arbeitgeber in der Nacht zum Dienstag auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Dieser sieht für die Beschäftigten im Land unter anderem eine Corona-Prämie sowie jährlich wiederkehrende Sonderzahlungen vor.