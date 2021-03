Frankfurt am Main

Nach NRW-Pilotabschluss: Noch kein Termin für Thüringen

30.03.2021, 17:25 Uhr | dpa

Nach der Einigung von Arbeitgebern und IG Metall auf einen Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen sind für Thüringen zunächst keine Verhandlungen geplant. "Wir haben bisher noch keinen Termin", sagte der Sprecher der IG Metall Mitte, Uwe Stoffregen, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die IG Metall wolle zwar bald mit der Arbeitgeberseite über eine Übernahme des Abschlusses in NRW sprechen. Ein Termin noch vor Ostern sei jedoch unwahrscheinlich.

In der Metall- und Elektroindustrie hatten sich Arbeitgeber und IG Metall in Nordrhein-Westfalen in der Nacht zum Dienstag auf einen Tarifvertrag geeinigt. Dieser sieht für die Beschäftigten in dem Bundesland unter anderem eine Corona-Prämie sowie jährlich wiederkehrende Sonderzahlungen vor. In Thüringen geht es um einen Tarifvertrag für rund 20 000 Beschäftigte, der separat ausgehandelt wird.

Nach Angaben der Sprecherin des Verbands der Metall- und Elektroindustrie, Ute Zacharias, wird nun erst einmal der Mitgliederrat über den Entscheid aus der Nacht informiert. Eine Abstimmung der Unternehmen sei umgehend nach Ostern angedacht.