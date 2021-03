Frankfurt am Main

Regionaldirektion gibt März-Arbeitslosenzahlen bekannt

31.03.2021, 03:02 Uhr | dpa

Hessens Arbeitsmarkt ist bislang gut durch den Corona-Winter gekommen. Wie sich die Lage im März entwickelt hat, gibt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am heutigen Mittwoch in Frankfurt bekannt. Zuletzt hatten die Arbeitgeber trotz der Pandemie an ihren Beschäftigten festgehalten. Für Februar hatte die Arbeitsagentur rund 197 800 arbeitslose Männer und Frauen in Hessen registriert. Das waren 1100 weniger als im Januar und entsprach einer um 0,1 Punkte gesunkenen Quote von 5,7 Prozent. Allerdings hatte es ein Jahr zuvor und damit knapp vor der Corona-Krise noch rund 40 000 Arbeitslose weniger gegeben. Die Quote hatte 4,6 Prozent betragen.