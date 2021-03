Frankfurt am Main

Gewerkschaftliche Pausenaktion nach NRW-Pilotabschluss

31.03.2021, 13:58 Uhr | dpa

Nach der Einigung von Arbeitgebern und IG Metall auf einen Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen haben sich rund 100 Mitarbeitende der Carl-Zeiss-Werke am Mittwoch zu einer Pausenaktion versammelt. Rund eine Stunde wurde die Brücke vor dem Zeiss-Werk in Jena blockiert, teilte die IG Metall Jena-Saalfeld mit. Die Veranstaltung wurde nach Angaben der Gewerkschaft genutzt, um den Abschluss in NRW zu besprechen.

In der Metall- und Elektroindustrie hatten sich Arbeitgeber und IG Metall in NRW in der Nacht zum Dienstag auf einen Tarifvertrag geeinigt. Dieser sieht für die Beschäftigten in dem Bundesland unter anderem eine Corona-Prämie sowie jährlich wiederkehrende Sonderzahlungen vor. In Thüringen geht es um einen Tarifvertrag für rund 20 000 Beschäftigte, der separat ausgehandelt wird. Einen Termin dafür gibt es aber nocht nicht.

"Auch die Arbeitgeber in Thüringen müssen sich nun bewegen. NRW gibt eine Richtung vor, doch der Weg in Thüringen muss zur Angleichung Ost weiter gehen", forderte der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Jena-Saalfeld, Lutz Geydan.