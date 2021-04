München

Schwarz und Demichelis übernehmen vorzeitig Bayern-Amateure

02.04.2021, 17:27 Uhr | dpa

Danny Schwarz und Martín Demichelis übernehmen vorzeitig den Trainerposten von Holger Seitz bei den Amateuren des FC Bayern München. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, folgen die beiden im Anschluss an den 30. Spieltag. Seitz wird sich dann wieder ganz auf seine Position als Sportlicher Leiter am Campus ausrichten.

"Nachdem im vergangen Sommer Sebastian Hoeneß kurzfristig den Verein in Richtung Hoffenheim verließ, hat sich Holger Seitz bereit erklärt, den Posten als Trainer der Amateure interimsweise zu übernehmen, bis wir einen geeigneten Nachfolger gefunden haben", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Mit Danny Schwarz und Martín Demichelis haben wir kürzlich eine Einigung erzielt, dass beide gemeinsam als Duo ab der Saison 2021/2022 Holger beerben sollen. Diese Entscheidung ziehen wir nun im Interesse aller vor."

Möglich macht dieser Schritt auch der immer wahrscheinlicher werdende Abbruch der Junioren-Bundesligen, wodurch Schwarz/Demichelis schon jetzt für ihre neue Aufgabe zur Verfügung stehen. Demichelis ist in dieser Saison Trainer der U19 und Schwarz der U17.

Seitz wird somit am Karsamstag letztmals als Amateure-Trainer auf der Bayern-Bank Platz nehmen. Vor der Heimpartie gegen den Vorletzten VfB Lübeck liegt die zweite Mannschaft des Rekordmeisters auf Platz 15 der Tabelle.