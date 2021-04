Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt will Sieglosserie beim BVB beenden

03.04.2021, 01:36 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt will sich nicht durch den Wirbel um einen angeblichen Weggang von Cheftrainer Trainer Adi Hütter im Fußball-Bundesligaspiel heute (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund beeinträchtigen lassen. Der Österreicher hatte einen Bericht über einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach als Gerücht abgetan.

Im 50. Gastspiel in Dortmund können die Hessen im Kampf um den Einzug in die Champions League einen großen Schritt machen. Der Tabellenvierte aus Frankfurt liegt vier Punkte vor dem Liga-Fünften BVB. Allerdings hat die Eintracht die vergangenen neun Spiele in Dortmund verloren. Die Frankfurter müssen in der wegweisenden Partie auf den verletzten Abwehrchef Martin Hinteregger und den gesperrten Routinier Makoto Hasebe verzichten. Nach einer auskurierten Verletzung ist dafür Mittelfeldspieler Erik Durm wieder einsatzbereit.