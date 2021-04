Frankfurt am Main

27-Jährige verletzt Mann mit Stich in Hals lebensgefährlich

05.04.2021, 15:32 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife (Symbolbild): Weil sie einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat, sitzt eine junge Frau in Frankfurt in Untersuchungshaft. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)

Eine 27 Jahre alte Frau hat einen Mann in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs durch einen Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers von Montag handelt es sich bei dem Opfer um einen 31 Jahre alten wohnungslosen Mann.

Bei dem Vorfall am Samstagabend war es am Busbahnhof zu einem Streit gekommen, dessen Hintergründe zunächst unklar waren. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe die Frau dem Mann mit einem Messer in den Hals gestochen, hieß es weiter. Beamte der Bundespolizei nahmen sie noch am Tatort fest. Die Mordkommission der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags übernommen. Die 27-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.