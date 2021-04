Frankfurt am Main

30.000 Euro Schaden bei Brand in leerstehendem Haus

05.04.2021, 15:34 Uhr | dpa

Ein Feuer hat in einem leerstehenden Haus in Frankfurt einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Menschen wurden nach Angaben der Polizei vom Montag nicht verletzt. Wie es zu dem Brand in dem rund 100 Quadratmeter großen Bungalow kam, war zunächst unklar. Möglicherweise wurde das Feuer am Samstag absichtlich gelegt. In dem zuletzt von einem Hundeverein genutzten Haus übernachteten den Ermittlungen zufolge häufig mutmaßlich obdachlose Menschen.