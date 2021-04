Frankfurt am Main

Judoka Würfel für Europameisterschaften nominiert

07.04.2021, 19:33 Uhr | dpa

Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock darf vom 16. bis 18. April in Lissabon um eine EM-Medaille kämpfen. Die 21-Jährige ist vom Deutschen Judo-Bund für die Titelkämpfe in Portugals Hauptstadt nominiert worden. Für Würfel ist es die erste Teilnahme an einer EM bei den Seniorinnen. "Ich werde versuchen, die erfahreneren Frauen zu ärgern", sagte die deutsche Meisterin (bis 52 Kilogramm). Zurzeit bereitet sie sich in Kienbaum auf das Championat vor. Erwartet werden bei der EM 392 Athleten aus 46 Ländern.