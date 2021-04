Frankfurt am Main

Mann soll Zugbegleiterin und Polizisten angegriffen haben

09.04.2021, 03:02 Uhr | dpa

Weil er eine Zugbegleiterin und Polizisten angegriffen haben soll, muss sich ab Freitag (11.15 Uhr) ein 27-Jähriger vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Der Vorfall ereignete sich laut Anklage im Mai 2019 an einem Bahnsteig im Frankfurter Hauptbahnhof. Nachdem es zu dem Zwischenfall mit der Schaffnerin gekommen war, rückten die Beamten mit mehreren Hunden an. Der Angeklagte reagierte auf den Einsatz mit Beschimpfungen, Spucken und "Beißversuchen". Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.