Frankfurt am Main

Eintracht kämpft um Punkte für Königsklassen-Einzug

10.04.2021, 02:33 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt will im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg einen weiteren großen Schritt in Richtung Champions League machen. Allerdings muss der hessische Tabellenvierte gegen den Dritten erneut ohne Abwehrchef Martin Hinteregger antreten. Dagegen ist Nationalspieler Amin Younes nach Adduktorenproblemen wieder einsatzbereit. Die Frankfurter liegen nach 27 Spieltagen sieben Punkte vor Borussia Dortmund und vier Zähler hinter den Wolfsburgern.