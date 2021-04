Frankfurt am Main

Wolfsburgs Lacroix ging mit Rückenproblemen ins Spitzenspiel

10.04.2021, 18:16 Uhr | dpa

Innenverteidiger Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg ist mit Rückenproblemen ins Bundesliga-Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt gegangen. Dies sagte am Samstag Chefcoach Oliver Glasner nach der 3:4-Niederlage und begründete damit auch die Auswechslung seines Abwehrspielers. "Er hatte Probleme im Rücken. Unsere medizinische Abteilung hat aber das okay gegeben. Er war nicht ganz so frei, deshalb habe ich gewechselt", begründete Glasner. Der Österreicher sagte, Lacroix sei diesmal "in der einen oder anderen Situation nicht ganz so geschmeidig gewesen", hob aber direkt im Anschluss dessen "herausragende Saison" hervor.