Auch in München

Lufthansa will Mitarbeiter selbst impfen

15.04.2021, 11:14 Uhr | dpa

Eine Passagiermaschine der Lufthansa landet in Frankfurt (Archivbild): In Frankfurt, München und Hamburg will die Lufthansa ihre Mitarbeiter gegen Corona impfen. (Quelle: Boris Roessler/dpa)

Münchner Lufthansa-Mitarbeiter sollen sich bald über ihren Arbeitgeber impfen lassen können. Noch fehlt allerdings eine wichtige Sache: der Impfstoff.

Die Lufthansa will ihre Mitarbeiter selbst gegen das Coronavirus impfen. Das Unternehmen hat an den Standorten Frankfurt, München und Hamburg Impfzentren aufgebaut, wie ein Sprecher am Donnerstag berichtete. Die Einheiten seien ab Montag einsatzbereit und könnten in eigener Regie bis zu 400 Menschen täglich impfen.

Noch wartet die Fluggesellschaft allerdings auf Impfstoff. Man wolle sich dort nicht vordrängen und warte selbstverständlich auf die Zuteilung, erklärte der Sprecher. Zuerst sollen die Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt geschützt werden. Insgesamt beschäftigt Lufthansa in Deutschland rund 63.000 Menschen. Zuerst hatte "Hit Radio FFH" über die Impfstrategie berichtet.