Frankfurt am Main

Ehepaar auf Reiterhof getötet: Prozess gegen Vater und Sohn

21.04.2021, 18:48 Uhr | dpa

In einem mittlerweile dritten Prozess müssen sich ein Vater und sein Sohn wegen der Tötung der Besitzer eines Reiterhofs in Maintal-Dörnigheim verantworten. Das Verfahren gegen den 66- und den 36-Jährigen startet am heutigen Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt dem Vater Mord und dem Sohn Totschlag zur Last. Der Sohn hat demnach im Juni 2014 den 57 Jahre alten Besitzer des Reiterhofs erstochen, der Vater danach die gleichaltrige Ehefrau erschossen.

In zwei vorangegangenen Prozessen waren die Angeklagten vom Landgericht Hanau wegen Notwehr freigesprochen worden. Der Bundesgerichtshof hatte beide Urteile jedoch aufgehoben und die Sache zur Neuverhandlung nach Frankfurt verwiesen. Die dortige Schwurgerichtskammer hat nun 22 Verhandlungstage bis in den Sommer hinein terminiert.