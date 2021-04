Frankfurt am Main

19-Jähriger wegen Tritten gegen 16-Jährigen vor Gericht

22.04.2021, 02:48 Uhr | dpa

Wegen versuchten Totschlags steht vom heutigen Donnerstag an ein junger Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Er soll im August 2020 an einer größeren Schlägerei in der Frankfurter Innenstadt beteiligt gewesen sein, bei der ein 16-Jähriger bewusstlos geschlagen wurde. Dennoch soll er weiter auf das Opfer eingetreten und eingeschlagen habe. Laut Anklage nahm er dadurch den möglichen Tod des Jugendlichen in Kauf. Die Jugendstrafkammer hat zunächst acht Verhandlungstage bis Anfang Juni terminiert.