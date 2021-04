Wiesbaden

Erster Schultag mit den Regeln der Bundes-Notbremse

26.04.2021, 01:30 Uhr | dpa

Ein Corona-Selbsttest liegt am Platz eines Schülers in einem Klassenraum. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Quelle: dpa)

An den hessischen Schulen steht an heute der erste Unterrichtstag unter den Vorgaben der Bundes-Notbremse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an. Übersteigt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer kreisfreien Stadt oder einem Kreis an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 165, werden die Schulen ab dem übernächsten Tag geschlossen, alle Schülerinnen und Schüler haben dann Distanzunterricht bei Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen, die im Wechselbetrieb bleiben. Es soll eine Notbetreuung für die Klassen 1. bis 6. eingerichtet werden.

Die Stadt Frankfurt kündigte indes einen Stufenplan an, der erst in der darauffolgenden Woche eine Notbetreuung an Schulen und Kitas entsprechend den Vorgaben des Landes vorsieht.