Frankfurt am Main

Tote Frau aus dem Main nach Zeugenaufruf identifiziert

26.04.2021, 13:00 Uhr | dpa

Nach einem öffentlichen Zeugenaufruf hat die Polizei die Identität einer im Main in Frankfurt gefundenen Wasserleiche klären können. Eine Frau habe auf dem Foto der Toten ihre 67 Jahre alte Nachbarin wiedererkannt, teilten die Ermittler am Montag mit. Woran die Frau starb, war zunächst unklar. "Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor", sagte eine Polizeisprecherin. Die Tote war am 12. März in der Nähe der Friedensbrücke aus dem Wasser gezogen worden.