Frankfurt am Main

DGB Frankfurt will am 1. Mai auf die Straße gehen

27.04.2021, 09:56 Uhr | dpa

Der Tag der Arbeit soll dieses Jahr in Frankfurt wieder auf der Straße stattfinden. Nachdem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am vergangenen 1. Mai angesichts der Corona-Pandemie noch zu Online-Veranstaltungen aufgerufen hatte, soll diesen Samstag (10.30 Uhr) eine Demonstration an der Hauptwache starten, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte.

Der Abschluss der Veranstaltung unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft - die Krise gerecht gestalten!" ist am Opernplatz geplant. Dort sei ausreichend Platz für coronakonformes Demonstrieren, hieß es. Der DGB fordert unter anderem eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und Sonderurlaubstage für berufstätige Eltern.