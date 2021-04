Frankfurt am Main

Eintracht: Niedrigste Kündigungsquote bei Business-Partnern

28.04.2021, 12:19 Uhr | dpa

Fast alle Sponsoren und Hospitality-Partner von Eintracht Frankfurt bleiben dem hessischen Verein trotz der anhaltenden Corona-Pandemie treu. Der hessische Fußball-Bundesligist verzeichnete in dieser Saison die niedrigste Kündigungsquote der Vereinsgeschichte, obwohl keine Zuschauer in die Frankfurter Arena kommen durften. Lediglich 2,4 Prozent der Kunden im Business-Seat-Bereich und 1,8 Prozent auf der Logenebene haben von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht, teilte die Eintracht am Mittwoch mit. Insgesamt gibt es in der Heimstätte des Tabellenvierten 3266 Business-Seats und Logenplätze.

"Nach über einem Jahr in einer noch nie da gewesenen und für alle wirtschaftlich herausfordernden Pandemielage ist eine derartige Verlässlichkeit und Verbindlichkeit von unschätzbarem Wert und gleichzeitig ein beeindruckender Gradmesser für den Zusammenhalt der Eintracht-Familie. Dies lässt uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken", dankte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann den Partnern.

Der 49-Jährige rechnet für die kommende Saison erneut mit einer Vollauslastung im Hospitality-Bereich, der momentan rundum erneuert wird. Wann die kräftig zahlende Kundschaft erstmals in den Genuss des neuen VIP-Erlebnisses kommen kann, ist derzeit aber noch unklar. "Umso bemerkenswerter ist für uns alle daher die unerschütterliche Verbindung und Treue unserer langjährigen Wegbegleiter", sagte Hellmann.