Frankfurt am Main

Unfall-Absperrung ignoriert: Handschellen für Autofahrerin

29.04.2021, 18:22 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin hat auf einer Autobahn in Frankfurt die Absperrung an einer Unfallstelle ignoriert. Da sich die 45-Jährige bei der anschließenden Kontrolle "äußerst renitent" verhalten habe, sei sie festgenommen und in Handschellen ins Polizeipräsidium gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Beamten hatten in der Nacht zum Donnerstag auf der A66 zwischen Frankfurt-Miquelallee und Ludwig-Landmann-Straße einen Unfall abgesichert. Trotz dort aufgestellter blinkender Warnbaken steuerte die Fahrerin ihr Auto in diesen Bereich.

Die Beamten hätten deutlichen Alkoholgeruch festgestellt, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Im Polizeipräsidium sei dann eine Blutentnahme angeordnet worden. "Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau in die Obhut ihres Ehemanns übergeben."