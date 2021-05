Frankfurt am Main

Lkw stößt auf A3 mit Pannenautos zusammen: Ein Mensch stirbt

03.05.2021, 05:18 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Lkw auf der A3 bei Frankfurt am Main ist am Sonntagabend eine Person ums Leben kommen. Der Lastwagen war aus zunächst ungeklärter Ursache mit zwei Autos zusammengestoßen, die mit einer Panne auf dem Seitenstreifen standen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zwei weitere Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Köln für die Unfallaufnahme gesperrt.