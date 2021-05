Frankfurt am Main

Tarifrunde im Einzelhandel: Verdi will 4,5 Prozent mehr Geld

03.05.2021, 15:44 Uhr | dpa

Mit einer Forderung nach 4,5 Prozent mehr Geld für die rund 230 000 Beschäftigten im hessischen Einzel- und Versandhandel geht die Gewerkschaft Verdi in die kommende Tarifrunde. Bei den ersten Verhandlungen am 12. Mai würden die Arbeitgeber "zur Kasse" gebeten, kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft am Montag in Frankfurt an. Für Beschäftigte an Frischetheken, Supermarktkassen oder Infocentern fordert Verdi neben der Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent auch einen monatlichen Fixbetrag von 45 Euro. Außerdem soll das Mindesteinkommen für die unteren Lohngruppen auf 12,50 Euro pro Stunde steigen. Der Handelsverband Hessen äußerte sich zunächst nicht zu den anstehenden Verhandlungen.