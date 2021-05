Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt braucht Sieg beim Absteiger Schalke 04

15.05.2021, 03:03 Uhr | dpa

Im Kampf um die Champions League will Eintracht Frankfurt mit einem Sieg beim Absteiger FC Schalke 04 vorlegen. Um den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen, zählen für den Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga in der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur drei Punkte. Die Rivalen Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg spielen erst am Sonntag. Die Hessen liegen derzeit einen Punkt hinter dem BVB und drei Zähler hinter Wolfsburg. Im Gastspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht aus Gelsenkirchen kann Eintracht-Trainer Adi Hütter personell aus dem Vollen schöpfen.