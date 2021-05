25.000 Anwohner betroffen

Weltkriegsbombe in Frankfurter Nordend entdeckt

19.05.2021, 19:17 Uhr | t-online, dpa

Ein Polizeifahrzeug sperrt eine Straße im dicht besiedelten Frankfurter Nordend ab, nachdem dort bei Baggerarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt wurde: Sie muss womöglich noch am Mittwoch entschärft werden. (Quelle: Rumpenhorst/dpa)

Im Frankfurter Nordend ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden, die "dringend" entschärft werden muss. Dafür will der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger kontrolliert sprengen.

Bei Bauarbeiten im Nordend in Frankfurt ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das teilte die Stadt auf Twitter mit. Da es sich bei dem Zünder um einen Langzeitzünder handelt, müsse die Bombe "schnellstmöglich" entschärft werden.

Den Angaben zufolge handelt es sich um eine 500 Kilo-Bombe. Diese war bei Baggerarbeiten in der Schwarzburgstraße entdeckt worden. Der Fundort liegt in einem Wohngebiet mit Gründerzeit-Mehrparteienhäusern und unmittelbar neben einem ehemaligen Weltkriegsbunker sowie in der Nähe eines Spielplatzes.

Blick auf die Baustelle in Frankfurt: Dort wurde die Weltkriegsbombe gefunden. (Quelle: Börsch/t-online)



Schwarzburgstraße ist dicht besiedelt

Die Schwarzburgstraße und zwei umliegende Straßen wurden abgesperrt. Bewohnerinnen und Bewohner, die unterwegs waren, konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Von den Evakuierungsmaßnahmen sind laut Einwohnermeldeamt bis zu 25.000 Anwohner betroffen.

Anwohner warten bei einer Evakuierung an einem Sammelpunkt auf die Abfahrt zur Eissporthalle: Im Frankfurter Nordend war bei Baggerarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. (Quelle: Rumpenhorst/dpa)



"Laut Kampfmittelräumdienst ist eine Entschärfung schnellstmöglich erforderlich", schrieb die Feuerwehr auf Twitter. Nach Polizeiangaben hängt die Dringlichkeit wohl mit der Zündmechanik zusammen. "Eine unkontrollierte Detonation würde massive Schäden an Gebäuden und eine große Gefahr für Menschenleben bedeuten", heißt es in einer Mittelung der Stadt. Die Sprengung und Evakuierung wird sich wahrscheinlich bis in die Nachstunden hinziehen.