Frankfurt am Main

Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln an Pfingsten

24.05.2021, 14:15 Uhr | dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe)- An den Pfingstfeiertagen sind in Hessen die Corona-Auflagen überwiegend eingehalten worden. In den vergangenen Tagen habe es keine groben Verstöße gegeben, teilten die hessischen Polizeistationen am Montag mit. In der vergangenen Woche ist in einzelnen Kommunen Hessens die sogenannte Bundesnotbremse aufgehoben worden, es gab Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Das lockte viele Ausflügler an den Feiertagen wiederum nach draußen. Hin und wieder sei es demnach vorgekommen, dass der Abstand oder Personenanzahl in einer Gruppe nicht eingehalten wurden. Nennenswerte Vorfälle habe es aber nicht gegeben.