Frankfurt am Main

Prozess-Urteil gegen mutmaßliche IS-Sympathisantin erwartet

28.05.2021, 00:03 Uhr | dpa

Eine Bronzefigur der Justitia steht mit Waage und Schwert in den Händen auf einem Brunnen. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Sympathisantin der Terrororganisation "IS" wird an diesem Freitag (14.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Die Generalstaatsanwaltschaft forderte für die heute 22-Jährige eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe. Im Alter von 15 Jahren war die Angeklagte in Richtung Irak aufgebrochen, wo sie einen "IS"-Kämpfer nach islamischen Ritus heiratete, ihn pflegte und ihm den Haushalt führte. Dabei soll sie auch über ein Kalaschnikow-Sturmgewehr verfügt haben. Seit Anfang Dezember musste sie sich vor Gericht verantworten.