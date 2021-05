Frankfurt am Main

Schaden mit manipulierten Lastschriften: Prozessbeginn

31.05.2021, 02:41 Uhr | dpa

Vier ehemalige Mitarbeiter einer insolventen Generalagentur zur Vermittlung von Flugreisen an Reisebüros müssen sich vom heutigen Montag (9.00 Uhr) an wegen besonders schwerer Untreue vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Den zwischen 47 und 71 Jahre alten Männern und der mitangeklagten Frau (51) wird zur Last gelegt, Kunden trotz der Insolvenz und der damit verbundenen Einstellung des Geschäftsbetriebes mit Lastschriften überzogen zu haben. Der Schaden, den letztendlich die entsprechenden Banken zu tragen haben, soll sich laut Anklage auf 10,3 Millionen Euro belaufen. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zehn Verhandlungstage bis Ende Juli terminiert. (AZ 7500 Js 240726/15)