Frankfurt am Main

Betriebsprüfungen bringen zusätzliche Milliarde ein

18.06.2021, 12:50 Uhr | dpa

Die Steuerfahnder und Betriebsprüfer in Hessen haben vergangenes Jahr für über eine Milliarde Euro Mehreinnahmen gesorgt. Das teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Freitag in Frankfurt mit. Die Betriebsprüfungen sorgten für rund 935 Millionen Euro mehr in der Landeskasse. Es wurde auch gegen Umsatzsteuerbetrug vorgegangen, unter anderem beim Handel mit Schutzmasken, medizinischer Sicherheitsausrüstung und Schnelltests. Die Steuerfahndung erbrachte den Angaben zufolge vorläufige Mehrsteuern in Höhe von rund 128 Millionen Euro.

Für die Mitarbeiter seien Masken und teils auch Schutzkleidung beschafft worden, damit sie trotz Pandemie vor Ort ihrer Arbeit nachgehen konnten, sagte Oberfinanzpräsident Jürgen Roßberg. 2019 hatte die Summe der Mehreinnahmen rund zwei Milliarden Euro betragen. Differenzen zwischen den Jahren ergäben sich daraus, dass in einigen Jahren große Einzelfälle in die Bilanz einflössen, sagte Boddenberg.

Die Steuerverwaltung hatte mit der Bewältigung der Pandemie-Folgen reichlich zu tun. Die Finanzämter bearbeiteten bis Ende Mai mehr als 518.000 Anträge auf steuerliche Hilfen. Die Zahl der Anrufe ratsuchender Bürger erhöhte sich den Angaben zufolge im vergangenen Jahr um rund 250.000 auf 1,7 Millionen.