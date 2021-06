Frankfurt am Main

41-Jähriger bei Schlägerei in Gaststätte mit Messer verletzt

21.06.2021, 15:20 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in einer Gaststätte in Frankfurt ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 41-Jährige erlitt Stichwunden am Oberarm und an der Brust, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine alarmierte Streife nahm den mutmaßlichen Messerstecher fest. Bei dem 34-Jährigen fanden die Beamten unter anderem Amphetamin und Kokain. Um was es in dem Streit in der Nacht zum Sonntag ging, blieb zunächst unklar.