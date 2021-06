Frankfurt am Main

Hansa Rostock: Auftakt gegen KSC, Abschluss gegen den HSV

25.06.2021, 17:39 Uhr | dpa

Der FC Hansa Rostock hat bei seiner Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga gleich ein Heimspiel. Gegner ist der Karlsruher SC. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Rahmenterminplan vor. Der erste Spieltag ist vom 23. bis 25. Juli angesetzt und wird mit dem Duell zwischen dem Hamburger SV und Absteiger Schalke 04 am Freitagabend eröffnet.

Auf die Hamburger trifft Hansa erst am 17. Spieltag (10. bis 12. Dezember) und beendet damit die Hinrunde. Schalke 04 ist unterdessen am 8. Spieltag (24. bis 26. September) zu Gast bei Hansa.

Bereits am vierten Spieltag (20. bis 22. August) kommt es zum Duell mit Dynamo Dresden. Eine Woche danach muss sich der Aufsteiger beim zweiten Bundesliga-Absteiger, dem SV Werder Bremen, behaupten. Der elfte Spieltag (22. bis 24. Oktober) sieht das Duell beim FC St. Pauli in Hamburg vor.

Die Rückrunde startet ebenfalls noch im Dezember (17. bis 19.). Der 21. Spieltag mit dem Duell gegen Dresden ist für den 4. bis 6. Februar terminiert. Enden soll die Saison schließlich am 15. Mai 2022 mit der Partie gegen den HSV.