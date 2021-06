Frankfurt am Main

ING: Negativzinsen für Kunden schon ab 50.000 Euro

28.06.2021, 09:36 Uhr | dpa

Das Logo der Direktbank ING ist an einer Scheibe am Hauptsitz der Bank in Brüssel angebracht. Foto: Stephanie Lecocq/EPA FILE/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)