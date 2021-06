Aus dem vierten Stock

Zweijähriges Kind stürzt aus Fenster – tot

29.06.2021, 08:25 Uhr | dpa

In der Nähe von Frankfurt ist es zu einem tragischen Unfall gekommen: Aus dem Fenster eines Hauses ist ein zweijähriges Kind gestürzt. Nach wenigen Stunden im Krankenhaus verstarb das Kleinkind.

Ein zweijähriges Kind ist in Offenbach aus dem vierten Stock eines Hauses gestürzt und ums Leben gekommen. Das Kind war am Montagabend aus dem Fenster gefallen und wenige Stunden später in einer Klinik verstorben, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.



Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.