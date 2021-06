Frankfurt am Main

Hessens Arbeitsmarkt wohl mit weiterer Erholung

30.06.2021, 03:53 Uhr | dpa

Hessens Arbeitsmarkt hat sich im Juni wohl weiter von der Corona-Flaute erholt. Genaue Zahlen zu Arbeitslosen und Stellenangeboten will die Arbeitsagentur am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) in Frankfurt berichten. Das agentureigene Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hatte bereits am Dienstag sein bundesweites Arbeitsmarktbarometer veröffentlicht, das für den Juni weitere Erholungstendenzen anzeigte. In Hessen waren im Mai knapp 182 000 Männer und Frauen als arbeitslos registriert. Die Quote war damit in der Jahresfrist um 0,2 Punkte auf 5,3 Prozent gesunken, verfehlte damit aber noch das Vorkrisenniveau. Problematisch ist insbesondere der hohe Anteil an Langzeitarbeitslosen.