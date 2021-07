Frankfurt am Main

Elf Millionen Steuern und Sozialabgaben hinterzogen: Prozess

05.07.2021, 01:21 Uhr | dpa

Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Weil er mehr als elf Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben soll, hat sich von heute an ein 40 Jahre alter Bauingenieur vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Der Anklage zufolge arbeitete der Inhaber eines Gleisbauunternehmens vor allem mit Scheinrechnungen an Subunternehmer, um Kapital zur Bezahlung nicht angemeldeter Arbeitskräfte zu generieren. Die Wirtschaftsstrafkammer hat vorerst drei Verhandlungstage bis Mitte Juli terminiert. (AZ 7830 Js 252260/20)