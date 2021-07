Frankfurt am Main

Frau wird von S-Bahn erfasst: Nur leicht verletzt

07.07.2021, 19:09 Uhr | dpa

Obwohl eine 73-jährige Frau am Bahnhof im südhessischen Griesheim von einer herannahenden S-Bahn erfasst worden ist, hat sie nur leichte Verletzungen erlitten. Sie hatte am Mittwoch unerlaubt die Gleise überquert, wie die Bundespolizei mitteilte. "Trotz eingeleiteter Schnellbremsung der S-Bahn konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden", hieß es weiter. Die 73-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauerten an. Die Bundespolizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Sie sprach von "Glück im Unglück" und warnte: "Ein unberechtigter Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich."